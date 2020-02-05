Умер актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны»
Дмитрию Бульбе было 53 года, причина его смерти не раскрывается.
© Фото: Санкт-Петербургский театр «Мастерская», Facebook
Актер Дмитрий Бульба ушел из жизни в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет. Об смерти артиста сообщил городской театр «Мастерская».
«На 54-м году жизни не стало Дмитрия Бульбы, уникального артиста и последнего русского трагика», - говорится в заявление театра.
Причина смерти Дмитрия Бульбы не раскрывается.
Актер работал в Театре юного зрителя имени Брянцева, Театре на Литейном, а также известен по ролям в фильме «Чернов. Chernov» и сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Невский» и «Ментовские войны».