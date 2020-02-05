Житель Уфы спас школьников от педофила и сам попал под арест

В Уфе суд отправил под домашний арест на 2 месяца Владимира Санкина, спасшего школьников от педофила.

Сам мужчина признал свою вину, отметив, что не хотел убивать, а просто не рассчитал свою силу.

Уточняется, что убитый недавно вышел из тюрьмы, где сидел 11 лет за изнасилование мальчика.

В конце января на улице к Санкину подошел перепуганный ребенок и рассказал, что ему чудом удалось сбежать из квартиры, куда их с другом заманил незнакомец. Мужчина не мог не отреагировать и побежал на помощь оставшемуся в квартире подростку.

Он вытащил на улицу злоумышленника и начал избивать, после чего вызвал скорую помощь, но тот умер у медиков на руках.

В полицию с повинной мужчина явился сам.

На данный момент в Сети была создана петиция в защиту Владимира Санкина. За сутки ее подписали около 30 тысяч человек.