Жесткая посадка лайнера в Стамбуле: один человек погиб и 157 ранены

Один человек погиб и еще 157 получили ранения при жесткой посадке самолета в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, пишет Sozcu.

Всего на борту самолета авиакомпании Pegasus Airlines, по уточненным данным, находились 175 пассажиров, в том числе два младенца, и шесть членов экипажа.

По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия.

«Самолет с высоты 30 метров рухнул на полосу», - заявил губернатор Стамбула Али Йерликая.

Ранее были опубликованы кадры первых минут после жесткой посадки пассажирского самолета Boeing 737-800. На видео спасатели вытаскивают пострадавших из-под обломков самолета, который буквально развалился на три части.

Генконсульство РФ в Стамбуле заявило, что, по предварительным данным, россиян на борту самолета, следовавшего из Измира, не было.