В МВД прокомментировали новые кодировки регионов на госномерах

В случае одобрения инициативы в рамках проекта ведомственного приказа «О государственных регистрационных знаках транспортных средств», трехзначные коды регионов на госномерах автомобилей будут применяться в долгосрочной перспективе, сообщили сегодня в МВД.

«Расширение перечня цифр, используемых в качестве первой цифры трехзначного кода региона, предназначено для возможного применения в долгосрочной перспективе», - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Накануне МВД выступило с предложением ввести изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, которые смогут начинаться с цифр от 1 до 9.

Однако, в Екатеринбурге такие поправки вызвали особый резонанс, так как в этом случае кодом региона станет 666, который в христианстве ассоциируется с «дьяволом».

На данный момент трехзначные коды региона могут начинаться только с единицы или семерки.