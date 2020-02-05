38 жертв: в Турции сошла огромная снежная лавина
Поток снега буквально снес микроавтобус, который упал в обрыв с высоты 40 метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Число погибших в результате схода лавины на востоке Турции выросло до 38 человек, еще 53 получили травмы.
По данным местных властей, среди жертв - пассажиры микроавтобуса.
Лавина буквально снесла транспортное средство: автобус упал в обрыв с высоты 40 метров. Рядом еще находилась снегоуборочная машина.
Ее водитель успел выпрыгнуть из кабины, он и вызвал экстренные службы. Спасательная операция продолжается.