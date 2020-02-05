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Жертвы каршеринга: с водителей списывают деньги, не разбираясь в виновниках поломок

Светлана Головина
Павел Ремнев
02:20 05.02.2020
По мнению эксперта, чтобы избежать неприятных инцидентов, необходимо провести хороший осмотр автомобиля, а также тщательно протирать все грязные места.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК"Звезда"

Услуга каршеринга пользуется большой популярностью среди автолюбителей благодаря своему удобству и комфорту, однако в последнее время участились случаи  списания денежных средств, когда арендатор якобы повредил автомобиль, хотя на самом деле вернул его в том же состоянии.

«Звезда» решила разобраться в этом вопросе и выяснить у пострадавших и экспертов, в чем особенность работы каршеринга и как избежать неприятных инцидентов после пользования их услугой.

За небольшую царапину на бампере  Кирилл Пугач отдал 19 тысяч рублей, точнее у него неожиданно списали за ремонт и штраф, которые он  якобы скрыл.

 Сам мужчина хорошо помнит, что добрался домой без происшествий и припарковал автомобиль аккуратно.

«Вот за эту царапку, не зафиксировав ее, вы можете заплатить по таблице штрафов, как я, и плюс еще 10 000 за то, что не сообщил о повреждениях», - рассказал эксперт.

В числе пострадавших оказалась и Марина Томбасова, у которой с карты были списаны более 17 тысяч рублей за дыру в бампере, о происхождении которой девушка даже не догадывалась.

Она рассказала, что в качестве доказательства ей прислали фотографию поврежденного бампера, но ни регистрационного знака автомобиля, ни других факторов, свидетельствующих о том, что именно этой машиной пользовалась Томбасова не было.

Вернуть списанные средства вернуть назад все-таки удалось, однако  только после того, как произошедшее получило большую огласку в Сети.

До этого служба поддержки компании предлагала Томбасовой самостоятельно искать доказательства собственной невиновности.

По логике каршеринговых компаний, списывать штраф за повреждение транспортного средства нужно с арендатора, который пользовался автомобилем последним.

В случае, если вы уверены, что повреждения произошли после вашей аренды, необходимо предоставить компании записи с видеокамер, где будет зафиксировано факт повреждения машины третьим лицом. В противном случае отменить счет не получится.

Журналист Андрей Бумагин считает, что выяснять обстоятельства произошедшего сможет не каждый.

  «Не каждый силы в себе найдет разбираться. Не у каждого будет такое достаточное сообщество людей, которые смогут ему помочь», - пояснил он.

В свою очередь представитель одной из каршеринговых компаний утверждает, что аварий происходит не так много.

«Ситуации, когда царапина где-то далеко и не видна и очень сложна - они происходят все-таки не так часто. Исключение - это не все тысячи поездок, которые происходят в течение нашего с вами разговора. Бывают неприятные ситуации, разбираемся», - сказала руководитель пресс-службы каршеринга Алена Балакирева.

Отмечается, что спрос на услуги каршеринга продолжает расти и на данный момент только в Москве насчитывается десятки тысяч автомобилей, которые с каждой поездкой новее не становятся.

Для того, чтобы в дальнейшем избежать неприятных инцидентов, в компании планируют ввести в обязательном порядке функцию фотоочета после поездки.

На данный момент, чтобы обезопасить себя от лишних неприятностей, необходимо быть более внимательным при использовании автомобиля.

Особое внимание следует уделить  переднему бамперу, а лучше даже под него забраться, так как именно в этих местах бывают царапины от наездов на бордюры. Помимо этого после аренды следует снять машину на видео и не удалять файл как минимум неделю.

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