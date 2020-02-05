Четырехразовое питание, уютные комнаты и одежда: видео из Тюмени, где проходят карантин эвакуированные из Китая

Туристка Анна Коняхина, которая вернулась в Россию из китайского Уханя первым самолетом ВКС России, находится в реабилитационном центре в Тюмени. Там россиянам, побывавшим в КНР, предстоит пробыть две недели на карантине, где их будут проверять на возможное заражение новым коронавирусом.

Девушка опубликовала в соцсети видеозапись, поделившись впечатлениями от номера, из которого она, согласно правилам, не сможет никуда выходить в течение 14 дней. Анна сообщает, что не очень-то рада тому, что согласилась на авантюру пройти карантин, однако признает, что условия для этого не самые плохие.

«Нас заселили в наши шикарные апартаменты, выдали все полотенца, халаты, фруктов положили. Есть средства личной гигиены. Одежду всю забрали на дезинфекцию. Выходить нам никуда нельзя из комнаты. Говорят, если мы встретимся с кем-то из этой общаги в коридоре или на балконе, то 14 дней карантина будут отсчитывать заново. Еду приносить нам будут в комнату», - сообщила Коняхина.

С балкона комнаты открывается вид на сосновый лес. По словам россиянки, несмотря на плотный слой снега на улице тепло.

До этого девушка у себя в Instagram также рассказала, как проходил ее полет из Уханя на самолете ВКС. Несмотря на то, что сидели пассажиры, как военнослужащие, - на железных скамейках и без каких-либо ремней безопасности, каждому из них выдали по теплому пледу, бутылке воды и армейскому сухому пайку от Минобороны РФ.

«Не знаю, то ли я была голодная, то ли заскучала за столовской едой, но паек этот был великолепен», - отметила Анна.

Напомним, на борту первого самолета из Уханя находилось 80 человек с личными вещами. Помимо россиян, в Тюмень летели граждане из Украины, Армении, Казахстана и Белоруссии. Чтобы добраться в Тюменскую область, самолет совершал дозаправку в Улан-Удэ.