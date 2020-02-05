Борт ВКС РФ с 80 эвакуируемыми из Уханя сел на дозаправку

Самолет Воздушно-космических сил России с 80 россиянами, эвакуированными из китайского города Ухань, сел на аэродроме Восточного военного округа, сообщили в Минобороны РФ.

«После дозаправки самолет выполнит перелет в конечный пункт назначения в Тюменской области», - отметили в ведомстве.

Пассажиров сопровождают медики, вирусологи и специалисты Минобороны.

За первым бортом ВКС РФ уже вылетел из Уханя второй самолет. На его борту находятся еще 64 человека.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил во вторник журналистам, что эвакуированные из Уханя россияне и граждане других государств будут размещены в реабилитационном центре с автономной инфраструктурой в 30 км от Тюмени.