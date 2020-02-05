Названа предварительная причина жесткой посадки лайнера в аэропорту Стамбула

Турецкие специалисты установили предварительную причину, из-за которой произошла жесткая посадка лайнера в аэропорту Стамбула. Ее озвучил губернатор провинции Стамбул Али Йерликая.

«По предварительным данным, причиной аварии являются плохие погодные условия. Мы рады, что удалось избежать худших последствий. Например, мог возникнуть пожар. Но, к счастью, этого не произошло. Аэропорт пока не работает», - сообщил Йерликая в эфире телеканала NTV.

Губернатор также назвал новую цифру пострадавших при инциденте. Если раньше речь шла о 52 раненых, то сейчас их число возросло уже до 120 человек.

«Кроме одного-двух человек, их состояние не вызывает опасений. Состояние пилотов также удовлетворительное», - успокоил турецкий чиновник.

Напомним, самолет авиакомпании Pegasus Airlines со 177 пассажирами и шестью членами экипажа выкатился за пределы ВПП в аэропорту имени Сабихи Гекчен. Корпус лайнера развалился на три части, после чего произошло возгорание.