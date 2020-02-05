Искореженный фюзеляж и десятки раненых: кадры спасательной операции в аэропорту Стамбула

Опубликованы кадры первых минут после жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула. На видео спасатели вытаскивают пострадавших из-под обломков самолета, который буквально развалился на три части.

Пожарные и медики разрезали фюзеляж, чтобы добраться до раненых, зажатых внутри салона.

На борту самолета находились 183 человек, из них пострадали по меньшей мере 120. Погибших в результате происшествия нет.

Генконсульство РФ в Стамбуле проверяет информацию о россиянах на борту развалившегося самолета авиакомпании Pegasus Airlines.

Внутренний рейс из Измира выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, его корпус развалился и загорелся.