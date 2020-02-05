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Женская месть: Пелоси демонстративно порвала текст речи Трампа во время его выступления в конгрессе

Денис Шурыгин
20:56 05.02.2020
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси на камеру разорвала текст речи Дональда Трампа «О положении страны».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Leah Millis Consolidated News Photos Globallookpress

Новый уровень политической культуры достигнут в американском конгрессе. Во время выступления президента США с ежегодной речью «О положении дел в стране», спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси демонстративно, сосредоточенно и прямо на телекамеры порвала речь Дональда Трампа. Отношение демократов к республиканцам и перспективе Трампа пойти на второй срок ни для кого не секрет, но такие эмоции - это что-то большее, чем просто подковерные игры.

Дональд Трамп появился именно в том в зале, где ему упорно пытаются объявить импичмент. Очередное голосование состоится как раз сегодня ночью. Президент направился к трибуне, чтобы выступить с программной речью. По пути он пожал десятки рук, но от одного рукопожатия отказался: со спикером палаты представителей американского Конгресса и фактически лидером демократической партии Нэнси Пелоси. Дама протянула Трампу руку, но тот отвернулся, чтобы занять место на трибуне. Месть последовала меньше, чем через минуту.

Пелоси представила сенаторам президента, но не произнесла фразу полностью. Обычно она звучит в формулировке: принять президента в здании Палаты представителей - «привилегия и большая честь». Свист и улюлюканье в Конгрессе США - знак одобрения.

Произнося свое уже четвертое обращение к нации Трамп явно доволен собой и этого не скрывает. Зал то и дело взрывается аплодисментами. Однако реакция на американского лидера все-таки избирательная. Половина собравшихся встает и громко хлопает в ладоши, остальные делают вид, что им откровенно скучно. Не трудно понять, кто здесь республиканцы, а кто принадлежит в противоположному демократическому лагерю.

Пелоси сидит, пока Трамп обещает, что США поставят флаг на Марсе, что американских солдат вернут с Ближнего Востока или заявляет о невероятном прорыве в отношениях с Китаем. Заключительные слова речи президента заглушают овации, но это - не его звездный час. Главное действующее лицо в этот момент находится на втором плане.

Нэнси Пелоси методично рвет текст выступления президента. Явно намекая на то, что она думает о Трампе и его программной речи. Впрочем, глава Белого Дома тоже не стесняется в выражениях. В интервью за несколько дней до выступления в конгрессе Трамп высказал все, что думает о своих политических противниках: очень нервная Пелоси, Байден сонный, Сандерс вообще коммунист, а Блумберг настолько маленький, что ему нужна подножка выступать на дебатах. В новой предвыборной кампании судя по всему скучными они точно не будут.

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