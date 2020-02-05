Лица в крови и взволнованные крики: опубликовано видео с места жесткой посадки самолета в Турции

Пассажиры развалившегося при жесткой посадке в аэропорту Стамбула лайнера живы, однако получили травмы. Об этом свидетельствуют кадры с места происшествия, снятые очевидцами.

На видеозаписях видно, что из находящихся в автобусе пассажиров, которые только что были эвакуированы из аварийного самолета, держит у лица окровавленный платок. У другого мужчины огромное пятно крови на рубашке. А через заднее стекло автобуса видны языки пламени, которым охвачено воздушное судно.

У самого лайнера, разрушенный остов которого лежит посадочной полосе, работают представители спасательных бригад.

На данный момент известно, что число пострадавших при аварии составляет 52 человека. Они доставлены в близлежащие больницы.

Напомним, лайнер со 177 пассажирами и шестью членами экипажа выкатился за пределы ВПП, его корпус развалился на три части, после чего произошло возгорание.