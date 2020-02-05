Задача выполнена: Ил-76, эвакуировавший людей из Уханя, прилетел в Подмосковье

Самолет Ил-76 ВКС РФ, на котором были эвакуированы из китайского Уханя граждане России, а также пожелавшие покинуть закрытый на карантин город граждане соседних государств, вернулся на аэродром Чкаловский в Подмосковье. Вывезенные из КНР люди находятся на двухнедельном карантине в Тюменской области.

Как рассказал «Звезде» командир Ил-76 майор Константин Рыбаков, все члены экипажа чувствуют себя хорошо.

«Задача, которая была поставлена перед экипажем, выполнена в штатном режиме. Самочувствие всех членов экипажа нормальное, заболевших нет», - заявил Рыбаков.

В ходе выполнения задачи по эвакуации граждан из Китайской Народной Республики летчики провели за штурвалами в полете около суток.

После прилета в Московскую область, самолет прошел полную обработку.

К настоящему моменту самолеты, эвакуировавшие 144 человека, перебазированы на оперативный аэродром.