Родителей девочки, жившей 5 лет в клинике, ограничили в правах

Пресненский суд Москвы после заседания сегодня поставил ограничить в родительских правах мать и отца пятилетней девочки, которая с самого рождения проживала в перинатальном центре «Мать и дитя».

Судья Наталья Каржавина отклонила ходатайство органов опеки, которые выступали за проведение психолого-психиатрической экспертизы родителей ребенка, чтобы выявить особенности их характера и наличие потенциальной угрозы для их дочери в случае совместного проживания.

В свою очередь сами мать и отец девочки просили суд дать направление их дочери на медицинскую экспертизу, чтобы уточнить, не угрожает ли выписка из больницы ее здоровью. Данное ходатайство судья отклонила. Теперь ребенка передадут в органы опеки.

Данную историю СМИ описали в декабре 2019 года. Родители с 2014 года оплачивали дочери нахождение в отдельной палате в перинатальном центре, а также работу двух нянь. Мама девочки уверена, что забирать дочь из медицинского учреждения нельзя, так как это якобы угрожает здоровью ее ребенка.

Весной 2019 года клиника расторгла договор с родителями и попросила их забрать ребенка домой, однако те этого не сделали даже после того, как позже им это уже было предписано Мосгорсудом.