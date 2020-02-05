Крашенинников рассказал о процедуре принятия поправок в Конституцию России

Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников подробно рассказал о процедуре принятия изменений в Конституцию.

«Первая часть называется “Поправки в Конституцию”. Сегодня мы рассматриваем эту часть. Будет сформирована поправка, которая будет рассмотрена в Госдуме, Совете Федерации, региональных парламентах , потом они вернут в Совфед, он выпустит соответствующее постановление и дальше подписывается закон и вступает в силу вторая часть, косаемая процедуры и переходных положений. Дальше проходит процедура общероссийского голосования, и если гражданине проголосуют “за”, будет дальше двигаться часть, которая посвящена поправкам в Конституцию. Если проголосуют “за”, то вступают в силу и президент подписывает документ, в соответствии с которым он поступает на обнародование и будет вступать в силу», - заявил Крашенниников.

Он также рассказал, что сегодня рассматривалась седьмая глава, которая посвящена судебным вопросам и проблемам прокуратуры Российской Федерации.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения поправок в Конституцию. В частности, он отметил, что главный закон России должен иметь приоритет над международным законодательством. Также российский лидер предложил закрепить в Конституции роль и статус Госсовета и принципы единой системы публичной власти.