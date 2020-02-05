Генконсульство РФ проверяет информацию о россиянах на борту развалившегося самолета

Генконсульство РФ в Стамбуле проверяет информацию о россиянах на борту развалившегося самолета авиакомпании Pegasus Airlines. Об этом сообщил «Звезде» вице-консул Сергей Романов.

Лайнер с 177 пассажирами и шестью членами экипажа выкатился за пределы ВПП, его корпус развалился на три части и после этого произошло возгорание. Всех пассажиров удалось эвакуировать, по пострадавшим информация уточняется.

В качестве предварительной причины произошедшего называется сильный ветер при заходе на посадку.