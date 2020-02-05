«Постоянно совершенствуются»: глава Росавиации рассказал о новых программах подготовки пилотов

Рекомендации для разработки новых программ подготовки пилотов разрабатываются с учетом расследования авиационных происшествий. Об этом рассказал «Звезде» руководитель Росавиации Александр Нерадько.

«В жизнь авиации вошли новые системы - это предупреждение столкновений в воздухе, предупреждение столкновений с землей, которые иногда игнорируются пилотами. Допускать этого, конечно, нельзя. И новые программы подготовки пилотов как раз включают в себя отработку элементов человеческого фактора. Например, как избежать привыкания к ситуации, как избежать игнорирования важных сигналов, которые получает пилот в кабине экипажа от авиадиспетчеров. Программы подготовки постоянно совершенствуются», - сказал Нерадько.

Глава Росавиации привел статистику, что в отечественной гражданской авиации происходит в год примерно 900 инцидентов. Раньше такие случаи именовались «предпосылками к авиационному происшествию».

«В 80% случаев из этих 900 инцидентов они связаны с отказами и неисправностями авиационной техники. Так вот, в 80% пилоты успешно справляются с подобными случаями. Это могут быть отказы двигателя, отказы гидросистем, отказы других систем, кондиционирования и так далее», - рассказал Александр Нерадько.

Как пояснил глава Росавиации, пилоты успешно находят решение этих проблем.