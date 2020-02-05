Пассажирский самолет развалился пополам в результате крушения в Стамбуле: видео

В аэропорту Стамбула потерпел крушение пассажирский самолет. Известно, что борт упал в воздушной гавани имени Сабихи Гекчен.

В Сети уже появились кадры с места происшествия: на ролике, опубликованном в Twitter, видно, что самолет врезался в ограждение. В результате столкновения у транспортного средства отвалилась передняя часть корпуса - самолет буквально развалился пополам.

Как сообщает телеканал CNN Turk. По данным СМИ, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Все пассажиры были эвакуированы.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются. В настоящее время информации о пострадавших пока нет.