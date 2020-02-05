«Ребенок там никогда не жил»: в Приморье выяснили историю девочки, которую нашли в загоне с телятами

Инспекторы по делам несовершеннолетних в одном из сел Уссурийского городского округа в ходе рейда обнаружили трехлетнюю девочку, которая временно проживала со своим опекуном, родной бабушкой, в небольшой комнатке из подсобных помещений фермы. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

«Опекун пояснила, что является главой крестьянско-фермерского хозяйства и все время проводит на ферме, куда берет с собой ребенка. А так как домой в село, где есть благоустроенный дом, возвращаться тяжело, остается ночевать вместе с внучкой в подсобном помещении», - говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что бабушке неоднократно говорили, что ее внучка должна проживать по месту прописки, однако женщина не раз нарушала данные требования. В результате ребенка у опекуна изъяли и поместили в больницу.

© МВД РФ

«Звезда» связалась с уполномоченной по правам ребенка в Приморском крае Ольгой Романовой, однако та не подтвердила обстоятельства, при которых была обнаружена девочка, равно как и факт ее проживания вместе с домашними животными.

«Сейчас очень многие журналисты задают ключевой вопрос: жил ли ребенок с теленком и так далее, что было зафиксировано при обнаружении. Телята были в помещении на ферме, а ребенок в этот момент находился с бабушкой только по одной причине: она не ходила в сад из-за простуды. Девочка была на больничном с бабушкой, и та просто вела ее с собой на работу. Сейчас появляется информация про ночевки на ферме. Нет, девочка там жила и не ночевала никогда. К тому же проводившийся рейд был не ночью. Уже сегодня внучка должна была быть у бабушки, однако девочка до сих пор в больнице, так как врачи ее пока не выписали. Но как только медики дадут разрешение на выписку, девочка сразу уедет домой», - сообщила Ольга Романова.

© МВД РФ

В свою очередь инспекторы ОПДН в пресс-релизе описывают ужасные условия, в которых находился найденный ребенок: загон для телят и козлят за печкой, мешки с кормом для скота и ветеринарные медикаменты в открытом доступе. Со стен помещения при этом, со слов инспекторов, отваливалась штукатурка, и весь его внешний вид производил угнетающее впечатление. В связи чем и было принято решение об изъятии девочки у ее пожилого опекуна.