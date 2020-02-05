СМИ: в Москве из детсада сбежал ребенок, чтобы сделать родителям сюрприз

Воспитанник дошкольной группы самостоятельно ушел из детского сада в Москве. Инцидент произошел 30 января.

«Предварительно мальчик вытащил у воспитателя магнитную карточку “Проход и питания”. Как только воспитатель заметил пропажу ребенка, сотрудники дошкольного учреждения немедленно начали поиск в здании и на территории детского сада, а также просмотрели видеозаписи с камеры наблюдения», - говорится в пресс-релизе Департамента образования Москвы.

Приблизительно через полчаса в учебное учреждение из полиции поступил звонок, благодаря которому сотрудники детсада узнали, что мальчика обнаружили во дворе соседнего дома, отмечают в Департаменте.

«Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, никаких жалоб на здоровье у него нет, уже на следующий день после происшествия он присутствовал в детсаду и в настоящий момент продолжает его посещать», - рассказал исполняющий обязанности директора школы №1358 Дмитрий Комиссаров.

По его словам, причиной произошедшего стало ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей сотрудниками детского сада. В связи с инцидентом принято решение уволить воспитателя, помощника воспитателя дошкольной группы и администратора данного корпуса. Охранника отделения за невыполнение обязанностей также заменили, а в адрес охранного предприятия была направлена официальная претензия.

Как сообщает канал Mash, шестилетний ребенок сбежал из столичного детского сада и отправился домой, чтобы сделать родителям сюрприз.