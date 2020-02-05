Попрошу остаться: почему половине россиян отказывают в смене сотового оператора

Граждане России при попытке перейти в другую мобильную сеть со своим номером в половине случаев получают отказ. На услугу MNP (mobile number portability, перенос номера) с начала ее существования у нас в 2014 году было подано больше 32 миллионов заявок, при этом больше 15 миллионов получили отказ. Однако в этом нет злых козней операторов связи, рассказали «Звезде» представители индустрии.

Дело в том, что большую роль в работе услуги переносимости номера играет база данных ЦНИИС (Центрального исследовательского института связи, подчиняющегося Россвязи), отметил пресс-секретарь компании «Мегафон» Михаил Ивонин. По его словам, когда абонент пишет в салоне заявление на переход к новому оператору, оно направляется в ЦНИИС. База данных делает обращение к прежнему оператору абонента (оператору-донору) и сверяет данные от двух компаний. Если они не совпадают, абоненту будет отказано в переносе номера.

«Ввиду того, что сверку осуществляет машина, причины отказа носят исключительно технический характер», - отметил Ивонин.

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По его словам, наиболее распространенными причинами отказа в переносе номера являются несовпадение паспортных данных, либо то, что абонент не является собственником номера, или остающиеся задолженности перед прежним оператором. Ошибкой в паспортных данных будет считаться не только фактические ошибки (например, пропущенная буква), но и разница между старым и новым паспортами при их замене. По поводу владения номером Ивонин упомянул часто встречающуюся ситуацию, когда SIM-карта дарится близкими родственникам или детям. Естественно, в этом случае она чаще всего оформлена на паспорт покупателя, а не будущего владельца.

«Похожая ситуация может произойти с теми абонентами, которые в свое время получали корпоративную SIM-карту от работодателя. В подобных случаях нужно сначала оформить номер на себя, и только потом писать заявление на перенос», - пояснил Ивонин.

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В свою очередь, руководитель департамента стратегических коммуникаций Tele2 Ольга Галушина сказала, что случаи намеренного отказа со стороны самих операторов бывают, но при этом отметила, что ее компания вполне успешно занимается переносом номеров в свою сеть.

«По нашим данным, Tele2 является лидером по числу перенесенных в свою сеть номеров», - сказала она.

Галушина также рассказала, что в случаях, когда операторы отклоняют заявки на перенос без объяснения причин, или задерживают этот процесс, на лицо обычная борьба за удержание клиента. Чаще всего при этом клиенту предлагаются улучшенные условия, например, тариф со скидкой, а задержка в осуществлении услуги служит тому, чтобы клиент поддался и остался в начальной сети на предложенных условиях.

«Хотелось бы, чтобы участники рынка не препятствовали праву абонента выбирать своего оператора и, как минимум, боролись за клиента прозрачными способами», - прокомментировала такие случаи Галушина.

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Ранее «Известия» опубликовали исследование, показывающее, в частности, непопулярность услуги MNP в России. По полученным изданием данным, на нее приходится только около 2% от всех новых SIM-карт. При этом дело не в количестве отказов на запросы.

По мнению аналитика iKS-Consulting Максима Савватина, причина непопулярности услуги MNP в том, что она появилась, когда рынок телекоммуникаций уже был создан и насыщен предложениями, а прирост новых абонентов стал незначительным.

«На таком рынке клиенты хотят поменять оператора, только если серьезно недовольны опытом взаимодействия с ним или есть проблемы со связью в нужной клиенту локации», - передает издание слова Савватина.

При этом эксперт считает, что услуга переноса номера не только не массовая сейчас, но и уже не станет таковой.