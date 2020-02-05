Рошаль прокомментировал действия РФ в условиях распространяющегося коронавируса

Действия России в условиях распространяющегося коронавируса являются абсолютно верными. Об этом заявил президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Те реакции, которые сделала Россия, абсолютно оправданы, когда неизвестный коронавирус, который расползается по миру, и то, что мы вовремя ограничили сообщение, контакты, проводили превентивные мероприятия, причем внимание к этой проблеме идет со стороны президента, правительства, создан специальный комитет, который занимается этими проблемами. Напряжены санэпидемстанции, Министерство здравоохранения», - сказал он.

Рошаль добавил, что в Тюмени готовится место для изоляции на короткий срок тех, кто возвращается из Уханя. По его словам, Тюмень обладает определенными кадровыми и техническими возможностями для того, чтобы там сконцентрировать эвакуируемых из Китая.

«Карантин, который создан, он правильный, оправданный, и бояться этого не надо», - сказал он.

Первое воздушное судно из Уханя приземлилось пятого февраля в Тюмени, на его борту находилось 80 человек. Состояние прибывших из КНР медики оценили как удовлетворительное. Позднее приземлился еще один самолет, на его борту было 64 гражданина.

Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в китайском Ухане в конце прошлого года. По последней информации, заболевание обнаружено у 20,4 тысячи человек, скончались 427 человек.