Путин вручит премии президента РФ молодым ученым в Кремле

Шестого февраля в Кремле глава Российской Федерации Владимир Путин вручит президентские премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.

В этот день главной темой для президента страны станет государственная политика в сфере науки и образования. Как сообщает пресс-служба Кремля, этому будет посвящено совместное заседание президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

На заседании речь пойдет о повышении роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы, учитывая задачи, сформулированные в майском указе президента. Кроме того, будет затронута тема реализации Стратегии научно-технологического развития государства.