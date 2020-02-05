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«Чтобы не повадно было»: Путин пригрозил закрыть аптеки, наживающиеся на коронавирусе

Валентина Пескова
16:11 05.02.2020
Президент констатировал, что аптеки, которые завышают цены на препараты и средства защиты под предлогом коронавируса, могут просто закрыть.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Владимир Путин на совещании с правительством отметил необходимость принятия мер против владельцев недобросовестных аптечных пунктов, в которых пытаются нажиться на ситуации вокруг коронавируса, поднимая цены на препараты и средства защиты.

Такие «заведения» могут быть попросту закрыты, чтобы другим «было не повадно».

«У нас аптечная сеть довольно обширная, в известной степени уже даже избыточная, поэтому если два-три таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет. Надо на это реагировать», - заявил президент РФ.

На сегодняшний день в мире выявлено 24 тысячи 539 заболевших. Из них 492 человека умерли, 892 пациентов вылечили, а 23 тысячи 260 человек находятся под подозрением на заболевание.

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