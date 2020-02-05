Главный санврач РФ поблагодарила МО за помощь в эвакуации россиян из Уханя

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова поблагодарила Министерство обороны РФ за помощь в эвакуации российских граждан из города Ухань из-за вспышки коронавируса.

«Хочу сказать огромное спасибо Министерству обороны за столь бережное и столь эффективное решение важной проблемы эвакуации наших граждан из очага опасной инфекции нового коронавируса с территории КНР», - сказала она.

Она рассказала, что все эвакуированные россияне здоровы, признаков заражения коронавирусом ни у пассажиров, ни у членов экипажа нет.

Сегодня, 5 февраля, в Тюмень прилетели два самолета ВКС РФ с российскими гражданами. На двух бортах летели 144 человека, в том числе четверо детей, самому младшему семь месяцев, самому старшему - 4,5 года. Россиян сопровождали медики и вирусологи. В течение полета специалисты осматривали пассажиров, проверяли их состояние здоровья.

Первые случаи заболевания новым типом коронавируса были зафиксированы в китайском Ухане в декабре прошлого года. На сегодняшний день заболевание обнаружено у более чем 20 тысяч человек более чем в 20 странах.