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Россия отменяет все чартеры в Китай с 14 февраля

Павел Воробьев
17:46 05.02.2020
Единственной воздушной дорогой в Поднебесную останутся регулярные рейсы через аэропорт Шереметьево.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

О планируемой из-за распространения коронавируса отмене всех чартерных рейсов между Россией и КНР объявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом она сказала на совещании президента с членами правительства. Вице-премьер также отметила, что сначала число чартеров планируется сильно сократить и уже затем отменить полностью.

«Сокращается количество чартерных рейсов, сегодня (5 февраля) их будет выполнено только два, а с 14 февраля для обеспечения безопасности внутри страны мы намерены прекратить чартерные рейсы. Все заранее предупреждены», - заявила Голикова.

При этом первые ограничения воздушного сообщения с Китаем уже были введены еще с начала февраля. А с 4 февраля введен запрет на транзитные перелеты через Россию иностранных граждан из КНР.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце декабря в китайском городе Ухань. Болезнь быстро распространилась по всей территории Китая и вышла за его пределы. Заболевшие вирусом зарегистрированы в разных странах Юго-Восточной Азии, в Австралии, в США и Канаде, а также в европейских странах: Франции, Германии, Финляндии. По последним данным, число зараженных превысило 24 тысячи человек, около 500 умерли, полностью выздоровели 911 пациентов.

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