«Если нарушишь режим, прибавят еще 14 дней»: эвакуированная из Уханя россиянка рассказала о карантине

Эвакуированные из китайского Уханя россияне, прибывшие на родину первым самолетом ВКС России, находятся в реабилитационном центре в Тюмени. Туристка Анна Коняхина в эксклюзивном комментарии «Звезде» рассказала об условиях, в которых прилетевшим из Китая предстоит отбывать карантин.

«Прибыли в реабилитационный центр в Тюмени. Нас расселили по комнатам, пока все нормально. Забрали всю одежду на дезинфекцию, но взамен выдали все необходимое. Сообщили, что питание будет четырехразовое в комнате. Покидать нашу комнату нельзя. Даже sim-карты дали, если это необходимо. Сама эвакуация была очень долгой и мучительной, так как были долгие дозаправки и пересадки. В Улан-Удэ, например, мы почти полтора часа стояли и ждали, пока нас оформят. То есть мы не выходили в аэропорт, у нас забрали загранпаспорта, поставили печати и так далее. Без нашего участия», - сообщила Коняхина.

По словам женщины, через каждые два часа полета у пассажиров самолета ВКС измеряли температуру. То же самое сделали и по приезде в Тюмень. В ближайшие часы в реабилитационном центре должно начаться полное обследование россиян.

«14 дней мы будем находиться здесь в комнатах. Была информация, что если кто-то выходит в коридор и встречается с кем-то еще, то наш срок обнуляется, и мы сидим еще 14 дней. Нам пытаются создать комфортные условия, есть телевизор, все необходимое. Даже книги какие-то положили. Еды хватает - фрукты, конфеты, печенье. Во всех комнатах - чайники. Так что все равно, как бы то ни было, все 14 дней нужно будет сидеть в комнате», - рассказала эвакуированная россиянка.

Напомним, на борту первого самолета из Уханя находилось 80 человек с личными вещами. Помимо россиян, в Тюмень летели граждане из Украины, Армении, Казахстана и Белоруссии. Чтобы добраться в Тюменскую область, самолет совершал дозаправку в Улан-Удэ.

Россиян сопровождали военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, осуществляя непрерывный контроль за состоянием перевозимых людей.