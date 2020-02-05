Ларов: США сознательно нарушают права человека в погоне за «удушением» кубинской экономики

Сергей Лавров заявил, что, в преддверии президентских выборов, Вашингтон наращивает санкционное давление на государства Латинской Америки, сохраняющие свою национальную независимость и самобытность. Об этом он сказал в интервью кубинскому агентству «Пренса Латина» во время остановки на Кубе по дороге в Мексику.

Лавров отметил, что за идеологическую основу действия США взята архаичная «доктрина Монро». По словам министра, такая линия поведения носит ярко выраженный антигуманный характер и противоречит общепризнанным нормам международного права.

В частности, говоря о блокаде Кубы со стороны США, Лавров указал на следующие американские санкции: запрет на чартерные и регулярные рейсы во все аэропорты Кубы, кроме столичного, рестрикции против транспортных компаний, работающих с островом, многочисленные визовые и финансовые ограничения, развернутая кампания против кубинских врачей.

«Санкции, вводимые Вашингтоном против Гаваны, доказывают, что в погоне за "удушением" кубинской экономики США сознательно нарушают права человека - ведь страдают, прежде всего, рядовые граждане», - передает агентство слова Лаврова.

Напомним, экономическую блокаду Кубы США ввели в 1960 году. Причиной послужило то, что победившее в революции правительство Фиделя Кастро национализировало находящуюся на острове собственность иностранных граждан и компаний (в том числе из США) в пользу самой Кубы. В 1962 году США ужесточили санкции до уровня эмбарго. Для снятия санкций США требуют «демократизации» Кубы по образцу самих Штатов, а также прекращения военного сотрудничества государства с другими странами, что моментально поставит Кубу в зависимое от США положение.