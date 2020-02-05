Власти России следят за ситуацией с карантинным судном в Японии
По словам Голиковой, на судне 24 россиянина, у оперативного штаба, посольства и МИД налажена связь с ними.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Власти России взяли на контроль ситуацию с задержанным из-за коронавируса круизным судном в Японии, на котором есть россияне. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании правительства с российским президентом Владимиром Путиным.
«В Йокогаме находится круизное судно, на котором тоже выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией, слава богу, не наши граждане», - сказала вице-премьер России.
По словам Голиковой, на судне 24 россиянина, у оперативного штаба, посольства и МИД налажена связь с ними.
«Мы ситуацию взяли под контроль», - отметила она.
Напомним, круизный лайнер Diamond Princess, на котором находятся почти 3700 человек, поставили на карантин у берегов Японии после того, как у одного из пассажиров обнаружили коронавирус.