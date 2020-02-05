Мишустин назвал главную задачу российского правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что главная задача российского правительства - создание уверенности у людей в завтрашнем дне. Об этом он сообщил сегодня, 5 февраля, на совещании у президента России Владимира Путина.

Мишустин заверил, что члены правительства нацелены на выполнение поручений главы государства и понимают всю важность поставленных задач.

Вместе с тем, премьер сообщил, что правительство мобилизовало ресурсы для выполнения социальных поручений по итогам послания Путина.