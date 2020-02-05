В Москве арестован россиянин по обвинению в госизмене
Гражданин РФ заключен под стражу, о чем сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Гражданин РФ Виктор Королев арестован в столице по обвинению в госизмене. Как сообщили «Звезде» в пресс-службе Лефортовского суда, мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Королеву вменяется 275 статья УК РФ (государственная измена). Ходатайство о продлении ареста Королева суд рассмотрит 6 февраля.
В пресс-службе суда не сообщили подробности дела, а также биографические данные обвиняемого, поскольку данная информация является секретной.