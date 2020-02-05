В Москве арестован россиянин по обвинению в госизмене

Гражданин РФ Виктор Королев арестован в столице по обвинению в госизмене. Как сообщили «Звезде» в пресс-службе Лефортовского суда, мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Королеву вменяется 275 статья УК РФ (государственная измена). Ходатайство о продлении ареста Королева суд рассмотрит 6 февраля.

В пресс-службе суда не сообщили подробности дела, а также биографические данные обвиняемого, поскольку данная информация является секретной.