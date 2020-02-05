МИД: Россия привержена выполнению СВПД

Российский МИД призвал все стороны, вовлеченные в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), отложить затею с механизмом разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном и сосредоточиться на ее сохранении. Особенно это пожелание относится к «евротройке» - Германия, Франция, Великобритания.

Как подчеркнули в ведомстве, Россия неизменно привержена выполнению СВПД и твердо следует принятым на себя обязательствам.

«Призываем всех участников сосредоточиться на главном: формировании среды и предпосылок для того, чтобы начать все же бороться за сохранение СВПД. "Точка невозврата" пока не пройдена», - сообщили в министерстве.

14 января Германия, Франция и Великобритания объявили о начале запуска механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. В Европе данную меру долго обсуждали, но в итоге решились пойти на нее после того, как Иран, поэтапно сокращая свои обязательства по соглашению, заявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг. Ранее из соглашения вышли США.