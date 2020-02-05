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В Минздраве назвали сроки разработки вакцины против коронавируса

Александра Арсентьева
15:20 05.02.2020
Главный государственный санитарный врач рассказала, что Китай пока не передал России штамм заболевания.
В Минздраве назвали сроки разработки вакцины против коронавируса
© Фото: Cadu Rolim, Keystone Press Agency, Globallookpress

На разработку вакцины против коронавируса может уйти от 8 до 10 месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Вакцина разрабатывается не менее, чем 8-10 месяцев, это только начальная стадия, без клинических испытаний», - сказал он.

В свою очередь, главный государственный санитарный врач Анна Попова рассказала, что Китай пока не передал России штамм коронавируса.

«Мы не теряем надежды и продолжаем взаимодействовать как с китайскими партнерами, так и с партнерами из других стран», - заявила она.

В конце 2019 года власти Китая зафиксировали в городе Ухань вспышку пневмонии, которая была вызвана вирусом 2019-nCoV. Позднее это заболевание выявили еще в 24 государствах, в том числе в России.

Количество заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, жертвами болезни стали 490, еще один человек скончался в Гонконге. Свыше 170 человек заболели за пределами государства, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку коронавируса ЧС международного значения.

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