«Личность планетарного масштаба»: Лавров оценил вклад Фиделя Кастро в отношения РФ и Кубы

Фидель Кастро для многих поколений россиян остается примером истинного служения родине и своему народу, заявил Сергей Лавров в интервью кубинскому агентству «Пренса Латина» по поводу грядущего в мае 60-летия восстановления дипломатических отношений между странами.

«История двусторонних отношений неразрывно связана с именем идейного вдохновителя и творца Кубинской революции, подлинного лидера стойкого и несгибаемого народа Острова Свободы - Фиделя Кастро. Это личность без преувеличения планетарного масштаба», - передает агентство слова Лаврова.

Министр отметил, что во время остановки на Кубе российская делегация специально подобрала такой маршрут, чтобы посетить кладбище Святой Ифигении и почтить память захороненного там Команданте.

Сергей Лавров рассказал также о расширении культурно-гуманитарных связей с Кубой, начавшихся еще при Кастро. По словам министра, большое место в этом занимают образовательные обмены. Ежегодно в Россию приезжают на учебу 100 студентов из Кубы. В Гаванском университете действует Центр изучения русского языка и тестирования «Институт А.С. Пушкина». Кроме того, русский язык преподается в качестве факультатива в двух средних школах Гаваны. Традиционно Россия принимает активное участие в Гаванской международной книжной ярмарке, а также в театральном и кинофестивале.