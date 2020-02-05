Лавров назвал Кубу приоритетным партнером России в регионе Латинской Америки

Куба сегодня является приоритетным партнером России в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, заявил Сергей Лавров в интервью агентству «Пренса Латина» по поводу грядущего в мае 60-летия восстановления дипломатических отношений между странами. Министр сделал техническую остановку на Кубе по дороге в Мексику.

«Наше разноплановое взаимодействие, основанное на прочных традициях дружбы и сотрудничества, на объективном совпадении интересов, устремлено в будущее», – передает агентство слова министра.

Как отметил Лавров, между странами есть двусторонняя практическая кооперация, которая носит многопрофильный характер. Глава МИД подчеркнул, что Россия и Куба выстраивают модель долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, при этом не подверженного внешней конъюктуре. И основные вопросы в этом касаются энергетической и продовольственной безопасности Кубы.

Кроме того, в отношениях стран много совместных проектов в энергетике и металлургии, транспорте, биотехнологиях, фармацевтике и информатике, и даже в космических технологиях.