В Кремле объяснили, с чем связаны поправки в Конституцию о Госсовете

Поправки в Конституцию в части формирования Госсовета связаны с тем, чтобы главный закон страны отвечал уровню развития политической системы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Речь идет просто о том, чтобы эта система отвечала уровню развития политической системы и гражданского общества, отвечала тем ожиданиям, которые вызревают в обществе, и в том числе в недрах политической системы», - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос о том, для чего нужны поправки в Конституцию в части формирования Госсовета.

В обращении к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости внесения поправок в основной закон государства. Он, в частности, отметил, что Конституция России должна иметь приоритет над международным законодательством. Также российский лидер предложил закрепить в Конституции роль и статус Госсовета, а также принципы единой системы публичной власти.

Накануне на встрече с представителями общественности в Череповце глава государства заявил, что предложенные им поправки к Конституцию продиктованы жизнью.