Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Изменения в Конституцию ТЕГИ

В Кремле объяснили, с чем связаны поправки в Конституцию о Госсовете

Александра Арсентьева
14:51 05.02.2020
По словам предствителя Кремля, необходимо, чтобы главный закон страны отвечал уровню развития политической системы.
В Кремле объяснили, с чем связаны поправки в Конституцию о Госсовете
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Поправки в Конституцию в части формирования Госсовета связаны с тем, чтобы главный закон страны отвечал уровню развития политической системы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Речь идет просто о том, чтобы эта система отвечала уровню развития политической системы и гражданского общества, отвечала тем ожиданиям, которые вызревают в обществе, и в том числе в недрах политической системы», - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос о том, для чего нужны поправки в Конституцию в части формирования Госсовета.

В обращении к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости внесения поправок в основной закон государства. Он, в частности, отметил, что Конституция России должна иметь приоритет над международным законодательством. Также российский лидер предложил закрепить в Конституции роль и статус Госсовета, а также принципы единой системы публичной власти.

Накануне на встрече с представителями общественности в Череповце глава государства заявил, что предложенные им поправки к Конституцию продиктованы жизнью.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.02.2020, 22:43
Россия приостанавливает движение поездов в Китай
Дата05.02.2020, 09:18
Взрывы над снегом: эффектные кадры масштабных учений гранатометчиков в ВВО
Дата05.02.2020, 08:17
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата05.02.2020, 07:00
Кадры испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Дата04.02.2020, 19:53
75 лет Ялтинской конференции: рассекреченные документы эпохи представили в Ливадийском дворце
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Изменения в Конституцию
14:51 В стране и мире
В Кремле объяснили, с чем связаны поправки в Конституцию о Госсовете
12:48 В стране и мире
Госдума рассматривает перенос второго чтения поправок к Конституции
11:05 В стране и мире
В рабочей группе рассказали о процессе голосования по Конституции
13:57 В стране и мире
Видео
В рабочей группе по Конституции обозначили две части процесса принятия поправок
09:33 В стране и мире
В рабочей группе по Конституции пояснили возможную индексацию пенсий работающих пенсионеров
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:56 В стране и мире
Мишустин назвал главную задачу российского правительства
15:31 В стране и мире
МИД: Россия привержена выполнению СВПД
15:22 ОПК
Минобороны РФ получит 10 новых беспилотников «Форпост-Р»
15:20 В стране и мире
В Минздраве назвали сроки разработки вакцины против коронавируса
15:05 В стране и мире
В Москве арестован россиянин по обвинению в госизмене
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Диетолог назвала продукты, которые «убивают» иммунитет
СМИ: в Польше обнаружили неизвестное полотно, приписываемое Мане
Видео
Путин: предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью
Видео
Лето среди зимы: температура воздуха в Европе поднялась выше 20 градусов
Видео
СМИ опубликовали переговоры пилота с диспетчером в момент удара по украинскому Boeing
«Не интересно»: Нурмагомедов отказался от реванша с Макгрегором
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.