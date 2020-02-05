Путин заявил о приближении человечества к «опасной черте»

Человечество приблизилось к опасной черте в связи с ростом региональных конфликтов, угроз терроризма и разрушением систем контроля над вооружениями, считает российский президент Владимир Путин.

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», - сказал российский лидер на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств.

По словам Путина, РФ намерена укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с международным терроризмом, координировать шаги в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии, продолжит прилагать усилия для сохранения совместного плана действий по иранской ядерной программе.

Путин напомнил, что 75 лет назад, когда завершилась Вторая мировая война, идеалы мира, свободы и справедливости стали основой мироустройства и были закреплены в Уставе ООН.

В июне прошлого года в интервью FT перед саммитом G20 Путин рассказал о наступившей непредсказуемости в мире, а также о возможном риске возобновления гонки ядерных вооружений и попытках убедить США не выходить из ДРСМД.