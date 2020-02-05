Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса в Китае ТЕГИ

Путин заявил, что Россия готова помочь Китаю в борьбе с коронавирусом

Александра Арсентьева
13:45 05.02.2020
Также президент России рассказал, что отношения между РФ и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Geovien So, Keystone Press Agency, Globallookpress

Власти Китая принимают решительные меры по борьбе с коронавирусом, Россия готова оказывать КНР помощь в борьбе с заболеванием. Об этом заявил Владимир Путин.

Он отметил, что сотрудничество России и Китая идет по всем направлениям.

«Отношения с КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это действительно всеобъемлющее стратегическое партнерство: последовательно наращивается двусторонний товарооборот, запущен газопровод "Сила Сибири", успешно развиваются связи в области обороны и военно-технического сотрудничества», - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами.

По словам президента, в апреле планируется дать старт российско-китайскому перекрестному году научно-технологической и инновационной кооперации.

Путин отметил, что Россия и Китай координируют позиции по главным проблемам глобальной и региональной повестки дня, работают слажено в международных организациях, в том числе в ШОС, ООН и БРИКС.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.02.2020, 22:43
Россия приостанавливает движение поездов в Китай
Дата05.02.2020, 09:18
Взрывы над снегом: эффектные кадры масштабных учений гранатометчиков в ВВО
Дата05.02.2020, 08:17
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата05.02.2020, 07:00
Кадры испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Дата04.02.2020, 19:53
75 лет Ялтинской конференции: рассекреченные документы эпохи представили в Ливадийском дворце
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса в Китае
13:45 В стране и мире
Путин заявил, что Россия готова помочь Китаю в борьбе с коронавирусом
13:38 Эксклюзив
Видео
Из Уханя в Тюмень: съемочная группа «Звезды» сопровождала эвакуированных из Китая граждан
12:58 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры прибытия в Тюмень второго самолета с эвакуированными из КНР россиянами
12:55 В стране и мире
Песков: президент ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом
12:21 В стране и мире
Видео
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии граждан, прибывших из Уханя в Тюмень
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:16 Спорт
РФС не получал уведомлений от WADA о статусе сборной России на ЧМ-2022
14:10 ОПК
Минобороны РФ заключило контракт на разработку ударного беспилотника «Альтиус-РУ»
14:06 Вопросы истории
Рассекречено более 11,5 тысяч документов о Великой Отечественной войне
14:04 В стране и мире
«Конструктивный и продуктивный»: Эрдоган оценил свой разговор с Путиным
13:52 В стране и мире
Путин заявил о растущей угрозе терроризма
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Диетолог назвала продукты, которые «убивают» иммунитет
СМИ: в Польше обнаружили неизвестное полотно, приписываемое Мане
Видео
Путин: предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью
Видео
Лето среди зимы: температура воздуха в Европе поднялась выше 20 градусов
Видео
СМИ опубликовали переговоры пилота с диспетчером в момент удара по украинскому Boeing
«Не интересно»: Нурмагомедов отказался от реванша с Макгрегором
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.