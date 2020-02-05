Путин заявил, что Россия готова помочь Китаю в борьбе с коронавирусом

Власти Китая принимают решительные меры по борьбе с коронавирусом, Россия готова оказывать КНР помощь в борьбе с заболеванием. Об этом заявил Владимир Путин.

Он отметил, что сотрудничество России и Китая идет по всем направлениям.

«Отношения с КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это действительно всеобъемлющее стратегическое партнерство: последовательно наращивается двусторонний товарооборот, запущен газопровод "Сила Сибири", успешно развиваются связи в области обороны и военно-технического сотрудничества», - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами.

По словам президента, в апреле планируется дать старт российско-китайскому перекрестному году научно-технологической и инновационной кооперации.

Путин отметил, что Россия и Китай координируют позиции по главным проблемам глобальной и региональной повестки дня, работают слажено в международных организациях, в том числе в ШОС, ООН и БРИКС.