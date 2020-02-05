Путин заявил о растущей угрозе терроризма
По его словам, система контроля над вооружениями нестабильна.
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Президент РФ Владимир Путин заявил о растущей угрозе терроризма.
«К сожалению, в наши дни множатся региональные конфликты, растет угроза терроризма», - заявил российский лидер в Кремле.
По его словам, система контроля над вооружениями нестабильна.
Россия намерена укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с терроризмом в мире и готова «к содержательному диалогу с США» на тему стратегической стабильности и проблемы терроризма, сообщил глава РФ.