Россиян проверяют по прибытии из КНР: кадры корреспондента «Звезды»

«Звезда» публикует кадры проверки российских граждан, которые были эвакуированы из китайского города Ухань самолетами транспортной авиации ВКС России.

Все пассажиры летели в масках, медики и вирусологи, сопровождавшие их - в специальной одежде. Во время полета россиян осматривали специалисты, проверяли их состояние здоровья. По данным медиков, заболевших не выявлено.

Первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были зарегистрированы в китайском Ухане в декабре прошлого года. На сегодняшний день заболевание обнаружено у 20,4 тысячи человек. Жертвами коронавируса стали 427 человек. За пределами Китая заболели 153 человека более чем в 20 странах.

В данный момент в Россию прибыло два борта со 134 российскими гражданами.