«Конструктивный и продуктивный»: Эрдоган оценил свой разговор с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в Анкаре перед депутатами парламента от правящей партии с сообщением о своем телефонном разговоре с Владимиром Путиным, прошедшем накануне.

По словам Эрдогана, разговор получился конструктивным и продуктивным, он объяснил Путину позицию Турции относительно ситуации в Идлибе. При этом турецкий лидер подчеркнул, что не желает конфликтов с Россией, а отношения с нашей страной имеют большое значение для Анкары.

« У нас нет ни малейшего намерения конфликтовать с нашими союзниками, друзьями, с какой-либо страной. Единственное, что мы ждем от России - чтобы она еще лучше понимала нашу чувствительность в Сирии», - передает слова Эрдогана РИА Новости.

Напомним, разговор по телефону между лидерами России и Турции состоялся во вторник по инициативе турецкой стороны. По сообщению пресс-службы Кремля, темами для обсуждения стали события в Сирии и Ливии. В частности, выполнение российско-турецких договоренностей по ситуации вокруг Идлиба.