Хуже, чем в 2008-м: кого коснется грядущий кризис

В январе этого года Институт международных финансов опубликовал отчет, согласно которому мировой долг обновил новый рекорд. На данный момент он составляет 253 триллиона долларов. Этот показатель в три раза больше глобального ВВП. К чему ведет рост объема долгов, объяснил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук, политолог Максим Чирков.

«Те объемы долговой нагрузки, которые на сегодняшний момент сложились в мире, они беспрецедентны. Обращаясь к опыту предыдущего глобального кризиса, мы можем говорить о том, что мир становится все более и более единым. И кризис, безусловно, будет глобальным», - заявил собеседник «Звезды» в студии программы «Сегодня утром».

По его мнению, это затронет всех. Причем новый экономический кризис будет тяжелее, чем в 2008 году и ранее.