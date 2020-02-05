Лавина в Турции снесла микроавтобус в пропасть: есть жертвы

На востоке Турции 4 февраля лавина снесла пассажирский микроавтобус, который упал с 40-метровой высоты с обрыва. В результате погибли четыре человека, еще пять получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице.

По предварительным данным, в пассажирском транспорте находились от 10 до 15 человек.

В непосредственной близости находилась снегоуборочная машина, водитель которой вызвал спасателей на место ЧП и помогал в эвакуации тел и пострадавших.

По его словам, в автобусе находились дети, сообщает телеканал NTV.

Сход лавины произошел на трассе Ван–Бахчисарай в 17.00 по московскому времени.