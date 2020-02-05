Едины с отчизной: жизнь страны через историю Театра Российской Армии

6 февраля 1930 года в Москве появился Центральный академический театр Российской Армии. В этом году ему исполняется 90 лет. И все это время его история неразрывно связана с жизнью и нашей страны, и армии. Так считает главный режиссер театра Борис Морозов.

«Все, что происходило с нашей страной, с нашей отчизной, то же самое переживал и наш театр. Если брать 30-е годы, взять Великую Отечественную войну, 19 фронтовых бригад было только от нашего театра, ездили на фронт. Это и Афганистан - и там наш театр был. Совсем недавно вернулись наши артисты из Сирии. То есть там, где армия, там и мы», - заявил он в студии программы «Между тем».

По словам главного режиссера театра, с момента основания актеры сразу же стали ездить к военнослужащим. Первая поезда была в 1930 году - на Дальний Восток.

Морозов отметил, что в последнее время участие театра в такой работе изменилось. Если раньше в основном преобладали концерты, то теперь театр показывает выездные спектакли.

«Мы даже по некоторым спектаклям делаем специальное выездное оформление. Чтобы можно было выехать и играть на тех площадках, которые даже не предусмотрены для театра. И должен сказать, что люди очень тянутся к спектаклям. Им хочется этого живого участия, ощутить красоту и таинство этого искусства театра, живого контакта с артистом», - уверен собеседник «Звезды».

Полный выпуск интервью с главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии Борисом Морозовым смотрите в программе «Между тем» на «Звезде».