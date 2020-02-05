Опубликованы кадры прибытия в Тюмень второго самолета с эвакуированными из КНР россиянами

«Звезда» публикует кадры прилета в Тюмень второго самолета с россиянами, эвакуированных из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса в регионе.

На борту - 64 гражданина РФ. Все пассажиры летели в масках, медики и вирусологи, сопровождавшие их - в специальной одежде. Во время полета россиян осматривали специалисты, проверяли их состояние здоровья. По данным медиков, заболевших не выявлено.

Ранее в Тюмень прибыл первый борт ВКС. Он вывез из Уханя 80 человек. Всех эвакуированных разместят на карантин в реабилитационном центре.