Песков: президент ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Работа проводится системная и обширная всеми службами, включая дипломатов, ВКС и ученых», - сказал Песков.

По его словам, на данный момент рано давать оценки борьбе с коронавирусом в России.

Правительство России ранее отнесло коронавирус к опасным для окружающих заболеваниям. Власти приняли меры для борьбы с распространением вируса: ограничили авиасообщение с Китаем, приостановили пассажирское железнодорожное сообщение, закрыли границы в пяти регионах на Дальнем Востоке. Также находящихся в провинции Хубэй россиян 5 февраля эвакуировали самолетами ВКС. Первые два самолета уже прилетели в Тюмень. На первом борту находилось 80 российских граждан, второй самолет доставил еще 64 россиян.

Вспышка неизвестной пневмонии началась 31 декабря 2019 года в городе Ухань и распространилась за пределы материкового Китая: в Австралию, США, Европу. В России зарегистрированы два случая заражения вирусом 2019-nCoV. Количество зараженных коронавирусом 2019-nCoV превысило 24 тысячи. Всего умерли 492 человека.