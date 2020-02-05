Центробанк предупредил о новом виде мошенничества с кредитами

Новая мошенническая схема проста: человеку выдается кредит, и затем кредитор исчезает на долгое время, в течение которого по выданному кредиту растут проценты. При этом заемщик не может погасить кредит, так как отдавать его просто некому. Затем кредитор объявляется и требует через суд отдать кредит со всеми набежавшими процентами. О выявлении такой практики обмана рассказал «Российской газете» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

По информации Ляха, такие случаи происходят с теми, кто берет в долг у мошенников, выступающих под видом микрокредитных организаций. При этом, как отметил эксперт, суды могут выносить решения в пользу «черных кредиторов» несмотря на официальный запрет таких взысканий. Дело в том, что если займ оформлен гражданско-правовым договором, то пострадавшему должнику придется еще доказать недобросовестность кредитора. А именно – то, что он выдает займы на регулярной основе.

По данным издания, наибольшая активность «черных кредиторов» наблюдается на юге России, а также на Урале и в Центральном федеральном округе.