Второй самолет с эвакуированными из Китая россиянами приземлился в Тюмени

Второй самолет Воздушно-космических сил России доставил в Тюменскую область еще 64 граждан, эвакуированных из китайского Уханя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«По докладу военных медиков состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное. Заболевших не выявлено», - говорится в сообщении.

Все эвакуированные из Китая россияне будут размещены в специальном центре для прохождения карантина.

Утром 5 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова лично встретили россиян, которые прилетели в Тюмень из Китая первым самолетом ВКС РФ. На его борту находилось 80 российских граждан.