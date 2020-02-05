В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии граждан, прибывших из Ухани в Тюмень

Среди прибывших граждан из Ухани в Тюмень лиц с повышенной температурой не выявлено. Об этом рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

«Лиц с повышенной температурой не выявлено. Наши сотрудники работали в специальных защитных костюмах. Также дополнительный досмотр прошли сотрудники, пилоты и обслуживающие специалисты на борту этого воздушного судна. Все они также пройдут дополнительную обработку. Сейчас проводится дезинфекция багажа пассажиров спецсредствами», - рассказал он.

Пятого февраля самолет из Ухани приземлился в Тюмени. Всего на борту находилось 80 человек.

Согласно докладу военных медиков, состояние прибывших из Китая граждан оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что среди них не выявлено заболевших, сообщили в Минобороны РФ.

Первые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в Ухане в конце 2019 года. В настоящее время заболевание обнаружено у 20,4 тысячи человек. По последним данным, жертвами коронавируса стали 427 человек.