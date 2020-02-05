Посольство РФ уточнило количество россиян на зараженном коронавирусом лайнере в Японии

На круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого около 3700 человек, находятся 24 гражданина России.

«МИД Японии информировал посольство, что на борту круизного судна находятся 24 гражданина РФ. Посольство находится в тесном контакте с МИД Японии и японским Минздравом по этому вопросу, и держим ситуацию на контроле», - цитирует посольство ТАСС.

Ранее судно встало на карантин у берегов Японии. После проверки 273 пассажиров, которые имели тесный контакт с зараженным мужчиной, с признаками пневмонии были выявлены 10 пассажиров.

Первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были зарегистрированы в Ухане в декабре прошлого года. Количество зараженных смертельным коронавирусом 2019-nCoV превысило 24 тысячи. В китайской провинции Хубэй зафиксировано 490 летальных исходов от инфекции. Всего умерли 492 человека.